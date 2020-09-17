Вечером в среду, 16 сентября, в Черное море вошло высокоскоростное десантное судно Военно-морского флота США USNS Yuma (T-EPF-8).
Читайте такжеБомбардировщики США под прикрытием украинских истребителей пролетели вблизи Крыма (фото)Об этом сообщает «Украинский милитарный портал».
Отмечается, что судно, скоростной катамаран, зашло в черноморскую акваторию после ракетного эсминца военно-морского флота США USS Roosevelt и корабля-разведчика HMS Enterprise Королевского ВМФ Великобритании.
Как известно, по меньшей мере 4 корабля НАТО будут находиться в Черном море на фоне российских учений «Кавказ-2020», которые состоятся в конце сентября.
Судно Yuma в Украине
В прошлом году судно дважды заходило в Одессу:
- 29 июня 2019-го года перед началом международных учений SeaBreeze 2019;
- 19 сентября 2019 года, цель этого визита не сообщалось.
Судно Yuma: справка
Суда типа JHSV являются многоцелевыми, которые предназначены для работы в мелководных портах и фарватерах.
Могут осуществлять гуманитарные миссии, переброску войск, грузов и военной техники.
Основные технические характеристики:
- Водоизмещение: 1515 тонн
- Длина: 103 метра
- Ширина: 28,5 метров
- Осадка: 3,83 метра
- Скорость: 43 узла
- Дальность плавания: 1200 миль на скорости 35 узлов
- Экипаж: 41 человек (в мирное время 22 человека)
- Грузоподъемность: 635 тонн
- Десант: 312 бойцов
- Авиакрыло: способен принимать и размещать в ангаре вертолет SH-60 Seahawk, принимать – CH-53E Super Stallion
Способен размещать на своем борту пехотный батальон или другие подразделения среднего размера со штатной техникой, включая танки M-1 Abrams.
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