Высокоскоростное десантное судно флота США USNS Yuma / фото twitter.com/yorukisik

Читайте такжеБомбардировщики США под прикрытием украинских истребителей пролетели вблизи Крыма (фото)Об этом сообщает «Украинский милитарный портал».

Отмечается, что судно, скоростной катамаран, зашло в черноморскую акваторию после ракетного эсминца военно-морского флота США USS Roosevelt и корабля-разведчика HMS Enterprise Королевского ВМФ Великобритании.

Как известно, по меньшей мере 4 корабля НАТО будут находиться в Черном море на фоне российских учений «Кавказ-2020», которые состоятся в конце сентября.

Высокоскоростное десантное судно флота США USNS Yuma / фото twitter.com/yorukisik

Судно Yuma в Украине

В прошлом году судно дважды заходило в Одессу:

  • 29 июня 2019-го года перед началом международных учений SeaBreeze 2019;
  • 19 сентября 2019 года, цель этого визита не сообщалось.

Судно Yuma: справка

Суда типа JHSV являются многоцелевыми, которые предназначены для работы в мелководных портах и фарватерах.

Высокоскоростное десантное судно флота США USNS Yuma / фото twitter.com/yorukisik

Могут осуществлять гуманитарные миссии, переброску войск, грузов и военной техники.

Основные технические характеристики:

  • Водоизмещение: 1515 тонн
  • Длина: 103 метра
  • Ширина: 28,5 метров
  • Осадка: 3,83 метра
  • Скорость: 43 узла
  • Дальность плавания: 1200 миль на скорости 35 узлов
  • Экипаж: 41 человек (в мирное время 22 человека)
  • Грузоподъемность: 635 тонн
  • Десант: 312 бойцов
  • Авиакрыло: способен принимать и размещать в ангаре вертолет SH-60 Seahawk, принимать – CH-53E Super Stallion

Способен размещать на своем борту пехотный батальон или другие подразделения среднего размера со штатной техникой, включая танки M-1 Abrams.

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Автор: Катерина Шварц