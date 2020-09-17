В прошлом году судно дважды заходило в Одессу.

Вечером в среду, 16 сентября, в Черное море вошло высокоскоростное десантное судно Военно-морского флота США USNS Yuma (T-EPF-8).

Читайте такжеБомбардировщики США под прикрытием украинских истребителей пролетели вблизи Крыма (фото)Об этом сообщает «Украинский милитарный портал».

Отмечается, что судно, скоростной катамаран, зашло в черноморскую акваторию после ракетного эсминца военно-морского флота США USS Roosevelt и корабля-разведчика HMS Enterprise Королевского ВМФ Великобритании.

Как известно, по меньшей мере 4 корабля НАТО будут находиться в Черном море на фоне российских учений «Кавказ-2020», которые состоятся в конце сентября.

Судно Yuma в Украине

В прошлом году судно дважды заходило в Одессу:

29 июня 2019-го года перед началом международных учений SeaBreeze 2019;

19 сентября 2019 года, цель этого визита не сообщалось.

Судно Yuma: справка

Суда типа JHSV являются многоцелевыми, которые предназначены для работы в мелководных портах и фарватерах.

Могут осуществлять гуманитарные миссии, переброску войск, грузов и военной техники.

Основные технические характеристики:

Водоизмещение: 1515 тонн

Длина: 103 метра

Ширина: 28,5 метров

Осадка: 3,83 метра

Скорость: 43 узла

Дальность плавания: 1200 миль на скорости 35 узлов

Экипаж: 41 человек (в мирное время 22 человека)

Грузоподъемность: 635 тонн

Десант: 312 бойцов

Авиакрыло: способен принимать и размещать в ангаре вертолет SH-60 Seahawk, принимать – CH-53E Super Stallion

Способен размещать на своем борту пехотный батальон или другие подразделения среднего размера со штатной техникой, включая танки M-1 Abrams.

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Автор: Катерина Шварц