Россия провела испытания противоспутниковой ракеты - ВВС США

В Пентагоне уже не раз заявляли, что война в космосе становится реальностью.

Россия начала испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата, которая может сбивать спутники на низкой околоземной орбите.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Космическое командование Военно-воздушных сил США.

Испытания ракеты, которая способна поражать цели на высоте над поверхностью планеты (к 160-2000 км) проводится после маневров российских спутников, обозначенных как "Космос-2542" и "Космос-2543".

Еще два месяца назад Штаты зафиксировали, что эти спутники приблизились к американского разведывательного спутника USA-245.

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Судя по оповещениям для российского воздушного пространства, испытание состоялось, скорее всего, в среду утром, пишет Голос Америки. Аналитики предполагают, что мобильная ракетная система не нацеливалась на какие-либо космические спутники в космосе. Об этом можно судить на основе общедоступных спутниковых данных.

По данным аналитиков, испытания новой эшелонированной территориальной системы противоракетной обороны А-235 ("Нудоль") прошли на космодроме Плесецк в 800 км к северу от Москвы.

В Пентагоне уже не раз заявляли, что война в космосе становится реальностью: США, Россия, Китай и еще ряд стран наращивают свои военные позиции на низкой околоземной орбите и вблизи Луны.

"Испытание Россией DA-ASAT показывает еще один пример того, что угрозы для космических систем США и их союзников реальные, серьезные и растут", - заявил Джон Рэймонд, глава Космического командования ВВС.

Эксперты говорят, что противоспутниковое оружие представляет собой опасность в космосе: при взрыве возникает множество фрагментов, которые могут столкнуться с другими объектами, что потенциально может вызвать цепную реакцию ударов, наносимых по спутникам на околоземной орбите.