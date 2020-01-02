Россия намерена чаще проводить летные учения над Крымом

В учебно-боевых мероприятиях будут задействованы ударные вертолеты.

Россия в 2020 году планирует на 15% увеличить количество летно-тактических учений с участием экипажей вертолетов авиационных полков Южного военного округа, к которому относит и оккупированный Крым.

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Как говорится в сообщении на сайте Министерства обороны РФ, основное внимание будет уделено выполнению полетных заданий в горной местности, ночью и в сложных метеорологических условиях.

"Вертолетчики отработают доставку боеприпасов и различных грузов в труднодоступные горные районы, сопровождение колонн, высадку тактического воздушного десанта, огневую поддержку действий штурмовых отрядов и войск на земле", - сказано в сообщении.

Планируется, что в 2020 году с экипажами вертолетов будет проведено более 40 учений различного масштаба "на территории юга России".

Кроме того, пройдут стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020".

Согасно сообщению, в учебно-боевых мероприятиях будут задействованы ударные вертолеты Ми-35, Ми-28Н "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор" и транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор".