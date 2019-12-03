Эксперт сравнил, как оснащены современным оружием ВСУ и российская армия

Специалист подчеркивает, что Генштаб ВСУ нацелен на повышение боеспособности и мобильности частей и подразделений украинской армии.

Россия в разы опережает Украину по оснащению армии современным оружием.

Об этом сообщил военный эксперт Сергей Згурец в статье "Підрізані крила яструба", опубликованной на Цензор.НЕТ.

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"В последние годы Россия ускоренно обновляет арсенал обычных средств вооруженной борьбы. Так, на начало 2019-го общая оснащенность российских вооруженных сил современными образцами вооружения и военной техники (ВВТ) выросла до 61% (в сухопутных войсках - 48,3%, в воздушно-космических силах - 74%, в военно-морском флоте - 62,3%, в воздушно-десантных войсках - 63,7%).

В то же время в силах обороны Украины этот показатель не превышает 10%. Основу их технического оснащения составляют образцы ВВТ 70-80 годов прошлого века", - отметил он.

При этом Згурец подчеркивает, что Генштаб ВСУ нацелен на повышение боеспособности и мобильности частей и подразделений украинской армии путем увеличения разнообразия номенклатуры вооружения и военной техники советского производства для покрытия дефицита арсеналов.

Ранее замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос рассказал, какое оружие Украина производит самостоятельно.