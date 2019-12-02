Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерную боеголовку

Индия фактически вошла в клуб государств, которые владеют этим видом стратегических вооружений.

Стратегические силы Индии успешно испытали баллистическую ракету среднего радиуса действия наземного базирования Agni-III, которая способна нести ядерную боеголовку.

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Пуск ракеты, которая может поразить цель на расстоянии 3 тыс. км был осуществлен с мобильной установки на полигоне на индийском острове Абдул Калам в Бенгальском заливе, передает ТСН.

Ракета Agni-III является твердотопливной и состоит из двух ступеней, находится на вооружении Индии с 2011 года. Ее длина достигает 17 м, диаметр - 2 м, а стартовая масса составляет 50 тонн. Она может нести боеголовку в ядерном и обычном оснащении весом до 1,5 тонн.

Первое испытание ракеты большой дальности Agni-V было проведено еще в 2012 году. Как отмечали местные СМИ, в зоне поражения этой ракеты находится, например, вся территория Китая и другие отдаленные территории в Азии. Таким образом, Индия фактически вошла в клуб государств, которые владеют этим видом стратегических вооружений. В настоящее время в него входят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

Как сообщал УНИАН, в Индии успешно проведен испытательный пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni-II. Ракета, способная нести ядерный боезаряд, была запущена на дальность 2 тыс. км с полигона на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Орисса.