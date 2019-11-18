Пакистан испытал ракету, способную нести ядерную боеголовку

Shaheen-1 способна нести любые типы боеголовок на расстояние до 650 км.

Пакистан провел испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия Shaheen I, способной нести ядерный боезаряд.

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Пакистан провел успешные испытания баллистической ракеты Shaheen-1 ("Шахин-1"), сообщил в "Твиттере" представитель вооруженных сил Пакистана генерал Асиф Гафур.

"Состоялся пуск ракеты класса "земля-земля", проводимый для обеспечения оперативной готовности командования стратегических сил вооруженных сил страны", – отметил генерал.

Shaheen-1 способна нести любые типы боеголовок на расстояние до 650 км. Запуск был направлен на тестирование оперативной готовности командования стратегических сил армии.

Как уточняет пакистанское издание Express Tribune, ракета Shaheen-1 может нести как обычные, так и ядерные боеголовки.