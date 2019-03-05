National Interest: Индия выставила старый МиГ-21 против F-16 Пакистана по единственной причине

Индийский флот военных самолетов ужасно устарел.

Во время недавней воздушной схватки над Кашмиром Военно-воздушные силы Индии отправили старые МиГ-21 перехватывать более современные пакистанские истребители F-16.

В Нью-Дели считают, что в этом решении нет ничего плохого. Однако, на самом деле у Индии не было большого выбора, пишет National Interest. Издание напоминает, что 26 февраля индийские самолеты пересекли пакистанскую границу и нанесли удар по тому, что индийская сторона назвала тренировочным лагерем террористов возле Балакота. На следующий же день пакистанские F-16 и другие самолеты пересекли индийскую линию контроля. В Нью-Дели утверждают, что они пытались бомбардировать индийских военных.

Читайте такжеBusiness Insider: Ядерная война между Индией и Пакистаном подорвет климат Земли и вызовет всемирный голод

Индийские МиГ-21 и другие истребители поднялись в небо, чтобы перехватить и сбить один из пакистанских самолетов. В Пакистане утверждают, что воздушная схватка закончилась уничтожением двух индийских МиГ-21. Хотя в Нью-Дели недосчитались лишь одного. Индийский пилот попал в плен Пакистана, где пробыл два дня, прежде чем вернулся в родную страну.

Издание отмечает, что индийские МиГ-21 были серьезно обновлены. Но им все равно больше 30 лет. Пакистанский F-16, который индийцы смогли сбить, был модификацией Block 52D. Исламабад купил такие самолеты у США в 2005 году.

«МиГ-21 в нашем арсенале. Почему нам их не использовать?», - сказал командир ВМС Индии маршал Бирендер Синг Дханоа, отвечая на вопрос о воздушном бое.

Стоит отметить, что в 90-х годах Индия обновила свои старые Миг-21 до стандарта «Бизон», оснастив их западной авиационной электроникой, новым радаром и сделав их совместимыми с современными видами вооружений.

«Они вооружены лучшими системами огня, лучшими ракетами класса воздух-воздух», - сказал Дханоа.

Но главная причина, почему Индия отправила Миг-21 на бой против F-16 в том, что таких самолетов в ее военном флоте просто больше всего. Конечно, в воздушном бою, в котором погиб как индийский, так и пакистанский истребители, принимали участие формирования, образованные из старых и новых образцов самолетов. С индийской стороны кроме двух МиГ-21 в бой вступили также четыре Су-30 и два обновленных Mirage 2000. В пакистанском формировании было восемь F-16, четыре Mirage III и четыре китайских JF-17.

Читайте такжеNDTV: В воздушном бою между Индией и Пакистаном сошлись Су-30 и F-16

Индия уже много лет пытается обновить свой большой флот устаревших российских самолетов. По состоянию на 2018 год ВВС страны были вооружены 244 МиГ-21, выпущенными еще в 1960-х годах. Кроме того, в индийском арсенале также есть 84 лишь нена много младших МиГ-27. Издание отмечает, что МиГ-21 особенно склонен к авариям. Из 874 таких истребителей, которые были поставлены на вооружение Индии с 1963 года, около 490 разбились. Погибли 200 пилотов.

Нью-Дели хочет потратить 18 миллиардов долларов на строительство 115 новых истребителей, которые бы заменили старые российские самолеты. Эти новые боевые машины будут летать бок о бок с европейскими Jaguars, французскими Mirage 2000 и Rafale, российскими МиГ-29 и Су-30, а также «аборигенными» индийскими истребителями Teja. Кто построит для Индии 115 самолетов, пока не известно. Собственно, на заказ претендуют целый ряд компаний. Lockheed Martin предлагает Нью-Дели обновленную версию F-16, которую производитель называет «F-21». Boeing хочет продать свои F/A-18E/F, Франция предлагает Rafale. Также рассматриваются европейский истребитель Typhoon, шведский Gripen E, а также российские МиГ-35 и Су-35. Индийские компании хотят собрать какую-то из этих моделей самолетов по лицензии оригинального разработчика.

Читайте такжеThe Atlantic: Конфликт Индии с Пакистаном объясняет, почему КНДР не отдаст ядерное оружие

В то же время, Россия хочет продать Индии пакет обновления для Су-30 до версии Су-30СМ. Он включает ряд систем, разработанных для новейшего Су-35. Но сложность процесса закупки, скорее всего, заставит Нью-Дели еще много лет использовать смешанные силы старых и новых истребителей. Конечно, нет причин полагать, что эти смешанные формирования не будут эффективными в бою. В конце концов, старые МиГ-21 могут быть опасными при определенных условиях.

И не всегда более современные системы гарантируют победу. Успех зависит от ряда факторов, таких как навыки пилота, поддержка со стороны других сил, наземных радаров и тому подобное.