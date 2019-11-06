Business Insider: Армия США делает Т-72 из Humvee, чтобы учиться уничтожать танки России

В этом американским военным помогают специалисты из Голливуда, которые занимаются спецэффектами.

Сухопутные войска США уже давно используют стилизованные модели вражеской техники, чтобы военные учения казались более реалистичными. Но армейская гвардия вывела эту практику на новый уровень.

Чтобы разработать новые пакеты визуальной модификации, Бюро национальной гвардии обратилось к компании из Голливуда под названием Westefx, которая занимается спецэффектами для кино. Фирма работала над созданием таких фильмов, как «Заложница» и «Джеймс Бонд», - пишет Business Insider.

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Новые пакеты, предоставленные Westefx, превращают Humvee в российские основные боевые танки Т-72, а также в БТР-90. В общем, 60 таких пакетов будут установлены на американские бронемашины в Тренировочном центре Orchard. Это полигон площадью 143 тысячи квадратных акров, расположенный в 30 километрах на юг от города Бойсе, штат Айдахо. Москва экспортирует Т-72 по всему миру. Эти танки видели на поле битве в Сирии, а также на Донбассе в Украине.

В маневрах в центре Orchard регулярно принимают участие танкисты Сухопутных войск США, операторы объединенных систем контроля атаки (JTAC) ВВС, а также пилоты штурмовиков А-10 Warthhog. Все они представляют силы, которым нужно уметь быстро и точно идентифицировать вражеское оборудование.

«Учитывая то, какой вид у разных модификаций в Сухопутных войсках, эта лучшая из всех», - сказал майор Аарон Аммермен.

«Она обеспечит более реалистичные признаки угрозы для войск, чтобы можно было научиться идентифицировать их в боевых условиях», - добавил он.

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Пакеты, каждый из которых весит по 700 килограммов, включают газовые системы, имитирующие реальный огонь из 125-миллиметровой пушки Т-72. Также авторы создали систему, имитирующую звук выстрелов пулемета 50-го калибра. Лазерные сенсоры и генераторы дыма также помогут солдатам отработать навыки захвата целей. По словам сержанта Клинтона Дорамуса из армейской национальной гвардии в Айдахо, все это поможет тренировать американских солдат в более реалистичной среде.