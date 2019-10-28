Украина ремонтирует и модернизирует устаревшее вооружение - эксперт

Участвовать придется в войне четвертого и пятого поколения.

Украина пять лет ремонтировала и модернизировала вооружения и технику для войны третьего поколения, участвовать же придется в войне четвертого и более ("4+", "4++") и частично — пятого.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Потому, по его мнению, крайне необходимо перейти к оперативному формированию соответствующих боевых возможностей, которые условно можно назвать щитом сдерживания агрессии.

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"Это и ракеты дальностью 300–500 км (а в перспективе — 1500 км), и описываемые ранее технологии (новейшие средства обнаружения, целеуказания, автоматизации, радиоэлектронной борьбы), и массовое производство ударных компонентов (от барражирующих боеприпасов до ударных беспилотников многоразового использования)", — отмечает эксперт.

Эксперт отмечает, что Украина заинтересована в приобретении бразильских самолетов Super Tucano для собственных ВВС, а ранее были завершены испытания модернизированных зенитных комплексов "Куб" и "Тор".

Ранее УНИАН сообщал, что для нужд Вооруженных сил Украины было создано новое оружие для поражения вражеских целей на большом расстоянии. Инновационная разработка называется "Тихий гром" ST-35, или просто "Гром".