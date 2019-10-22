В Украине создали новое мощное оружие (видео)

Весь комплекс – а это три одноразовых боеприпаса - укладывается в три тактических рюкзака весом до 15 кг.

Для нужд Вооруженных сил Украины было создано новое оружие для поражения вражеских целей на большом расстоянии. Инновационная разработка называется "Тихий гром" ST-35, или просто "Гром".

О разработке сообщает Украинский милитаристический портал. "Гром" находится на завершающей стадии разработки, первый этап летных испытаний прошел успешно.

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"Тихий гром" ST-35 - средство разведки и поражения вражеских целей, находящихся на значительном расстоянии.

Боеприпас с помощью мультикоптера (он же выполняет функцию ретранслятора) запускается вертикально с закрытой позиции, поражение цели происходит также вертикальным пикированием на нее.

Корпус выполнен из композитных материалов (стекло- и углеволокно). Боевая часть расположена в носовой части, имеет длину около 300 мм и ширину 90-100 мм.

Весь комплекс – а это три боеприпаса, являются одноразовыми, укладывается в три тактических рюкзака весом до 15 кг, что дает возможность перемещаться расчету на необходимые позиции. Время развертывания комплекса не более 15-20 минут.

Ранее эксперт Сергей Згурец сообщал, что в Украине развивается сфера вооружения, а некоторые виды оружия способны дать мощный ответ российским войскам на Донбассе.