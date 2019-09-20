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Абромавичус захотел продать ракетный крейсер "Украина"

19:33, 20 сентября 2019
Оружие
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Этот ракетный крейсер создавался для уничтожения авианосцев в океанах / wikipedia.org

Государственный концерн «Укроборонпром» считает нецелесообразной достройку ракетного крейсера «Украина», который содержится на госпредприятии «Николаевский судостроительный завод», поэтому рассмотрит возможность продажи этого корабля.

Об этом сообщила пресс-служба концерна со ссылкой генерального директора «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичуса.

«У Украины нет необходимости в крейсере такого масштаба, поэтому мы будем рассматривать возможность продажи этого крейсера. Мы будем строить новые корабли: меньшего масштаба и в большем количестве, исходя из потребностей наших Вооруженных сил», - цитирует Абромавичуса пресс-служба.

Данный ракетный крейсер создавался для уничтожения авианосцев в океанах, поэтому не соответствует потребностям ВМФ Украины.

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Как сообщал УНИАН, в июле министр обороны Степан Полторак заявил о необходимости демилитаризировать недостроенный ракетный крейсер проекта 1164 (бывший крейсер «Украина»), чтобы в дальнейшем использовать его оборудование для модернизации других кораблей Военно-морских сил Украины.

Справка УНИАН. Николаевский судостроительный завод (Судостроительный завод им. 61 коммунара) - судостроительное предприятие, расположенное в Николаеве. Ведет свою историю с 1787 года. С 2011 года входит в состав госконцерна "Укроборонпром". Предприятие специализировалось на производстве судов различного типа, а также военных кораблей. Сейчас завод в основном выполняет контракты по ремонту судов и десантных катеров для ВМФ Украины.

Ракетные крейсеры проекта 1164 - серия советских ракетных крейсеров. В 1970-1980-х годах на Николаевском судостроительном заводе имени 61-го коммунара были построены четыре корабля этого проекта.

Ракетные крейсеры проекта 1164 предназначены для предоставления боевой устойчивости оперативным соединениям военно-морского флота в отдаленных районах Мирового океана.

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Теги: #Айварас Абромавичус