Абромавичус захотел продать ракетный крейсер "Украина"

Глава госконцерна считает нецелесообразной достройку корабля.

Государственный концерн «Укроборонпром» считает нецелесообразной достройку ракетного крейсера «Украина», который содержится на госпредприятии «Николаевский судостроительный завод», поэтому рассмотрит возможность продажи этого корабля.

Об этом сообщила пресс-служба концерна со ссылкой генерального директора «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичуса.

«У Украины нет необходимости в крейсере такого масштаба, поэтому мы будем рассматривать возможность продажи этого крейсера. Мы будем строить новые корабли: меньшего масштаба и в большем количестве, исходя из потребностей наших Вооруженных сил», - цитирует Абромавичуса пресс-служба.

Данный ракетный крейсер создавался для уничтожения авианосцев в океанах, поэтому не соответствует потребностям ВМФ Украины.

Читайте такжеАбромавичус до сих пор имеет двойное гражданство и незаконный допуск к гостайнам - СМИ

Как сообщал УНИАН, в июле министр обороны Степан Полторак заявил о необходимости демилитаризировать недостроенный ракетный крейсер проекта 1164 (бывший крейсер «Украина»), чтобы в дальнейшем использовать его оборудование для модернизации других кораблей Военно-морских сил Украины.

Справка УНИАН. Николаевский судостроительный завод (Судостроительный завод им. 61 коммунара) - судостроительное предприятие, расположенное в Николаеве. Ведет свою историю с 1787 года. С 2011 года входит в состав госконцерна "Укроборонпром". Предприятие специализировалось на производстве судов различного типа, а также военных кораблей. Сейчас завод в основном выполняет контракты по ремонту судов и десантных катеров для ВМФ Украины.

Ракетные крейсеры проекта 1164 - серия советских ракетных крейсеров. В 1970-1980-х годах на Николаевском судостроительном заводе имени 61-го коммунара были построены четыре корабля этого проекта.

Ракетные крейсеры проекта 1164 предназначены для предоставления боевой устойчивости оперативным соединениям военно-морского флота в отдаленных районах Мирового океана.