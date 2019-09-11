Украинских танкистов обеспечат огнеупорными боевыми костюмами

Предварительная стоимость нового костюма составляет около 6 тыс. грн.

Военнослужащие одной из танковых бригад ВСУ сейчас тестируют боевой костюм для членов экипажа боевых машин.

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Как сообщает АрміяInform, специалисты ГУ развития и материального сопровождения ВС Украины рассказали журналистам о новинках спецодежды для танкистов и пожарных.

Главная задача, которая стояла перед разработчиками костюма, - надежно защитить танкистов от огня. Костюм изготовлен из арамидных тканей (то есть – самотушашихся). Материал не плавится, имеет низкую теплопроводность и стабильную антистатику. Под воздействием высоких температур костюмы становятся плотными, образуя прочную поверхность, что обеспечивает термическую изоляцию кожи.

Предполагается, что подобные костюмы позволят танкистам спастись от огня, если в боевой машине начнется пожар. В следующем месяце тестирование спецодежды завершится, и все замечания военных в ее адрес будут учтены.

Костюм танкисты будут надевать во время выполнения боевых задач. Всю партию планируют сделать в зеленом цвете. Предварительная стоимость костюма — около 6 тыс. грн.

После испытаний и устранения недостатков, проведения сертификации, костюм закупят для нужд Вооруженных Сил Украины.

Кроме защитного костюма для танкистов, военно-исследовательские испытания изделия прошли для пожарных подразделений: шлемы, маски и перчатки.

Ранее украинские катера "Кентавр" прошли тестовые испытания.