Украинские катера "Кентавр" прошли тестовые испытания (видео)

Катера построены по стандартам НАТО, поэтому они значительно отличаются от других кораблей или катеров национальных ВМС.

Завершены заводские испытания недавно построенных катеров типа "Кентавр", сейчас идет подготовка к проведению государственных.

Катера уже несколько раз протестировали в акватории Черного моря у берегов Одесской области. Даже при волнении в три балла они уверенно маневрируют и дают максимальные скорости, сообщает пресс-служба Минобороны.

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Катера построены по стандартам НАТО, поэтому они значительно отличаются от других кораблей или катеров национальных ВМС советского производства. Система управления работает в автоматическом режиме. На борту качественно работает как радиолокационная станция, так и современное навигационное оборудование. На экранах планшетов четко отображена вся информация относительно освещения текущей надводной обстановки. К тому же, катера малозаметны для средств слежения противника.

Следует подчеркнуть, что среди главных преимуществ новых «Кентавров» важное место занимает бронированный корпус, автономность плавания, малозаметность в море из-за небольших размеров, маневренность на ходу и при разворотах и, конечно, оснащение вооружением, что будет достаточным для уничтожения отдельных маломерных целей противника. Кроме того, в процессе строительства удалось увеличить количество десанта - 32 военнослужащих.

Напомним, в Одессе во время торжеств по случаю Дня ВМС Украины показали два новых десантно-штурмовые катера проекта 58503 («Кентавр»).