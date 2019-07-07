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В Одессе показали новые украинские боевые катера проекта "Кентавр"

11:25, 07 июля 2019
Оружие
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В Одессе показали новые украинские десантно-штурмовые катера / radiosvoboda.org

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Как сообщает «Радио Свобода», оба судна были спущены на воду на киевском судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском». Они оборудованы реактивной системой залпового огня и боевыми модулями.

Несколько месяцев назад катера прибыли в Одессу, и с того времени проходят государственные испытания. После их завершения суда должны быть переданы морской пехоте.

В чествование памяти погибших морпехов – старшего прапорщика Александра Яхновского и младшего сержанта Сергея Сонько, и по просьбе местных громад, откуда родом погибшие, указанные суда получили названия «Малин» и «Станислав».

Отмечается, что на торжественной церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, а также родные 24 пленных моряков.

Кроме того, минутой молчания почтили погибших недавно водителя и санитарного инструктора морской пехоты Сергея Майбороду и Ирину Шевченко.

Напомним, сегодня в Украине отмечается День ВМС Вооруженных сил Украины.

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Теги: #ВМС#флот#катерапогода в Одессе