Зеленский в Турции посетил производство беспилотных летательных систем

Президент пообщался с украинскими пилотами, которые проходят обучение на тренировочной базе предприятия.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита в Турции посетил производство беспилотных летательных систем «Baykar Aerospace and Defense».

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook.

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«Владимир Зеленский посетил производство беспилотных летательных систем «Baykar Aerospace and Defense», - отметила она.

По словам Мендель, там президент обсудил планы дальнейшего сотрудничества Украины и Турции и пообщался с украинскими пилотами, которые проходят обучение на тренировочной базе предприятия.

Как сообщал УНИАН, 12 января 2019 года тогдашний президент Петр Порошенко заявил о подписании соглашения относительно закупки для украинского войска турецких ударных дронов Bayraktar TB2.

20 марта в Хмельницкой области состоялись успешные испытания дронов Bayraktar TB2.

Порошенко заявил, что беспилотники будут поставлены на вооружение в подразделения Сил спецопераций, десантников, моторизованные войска и другие воинские части.