ВВС США показали проход истребителя F-16 на предельно низкой высоте (видео)
15:31, 26 июля 2019Оружие
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F-16 - один из основных истребителей, находящихся на вооружении США.
F-16 - самый распространенный истребитель четвертого поколения в мире / скриншот
Военно-воздушные силы США показали на видео проход многоцелевого истребителя F-16 на предельно низкой высоте.
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Соответствующее видео было выложено в Twitter-аккаунте ВВС США.
Как известно, F-16 - один из основных истребителей, находящихся на вооружении США, и самый распространенный истребитель четвертого поколения в мире. На сегодня число построенных за все годы машин приближается к пяти тысячам.
Jetting into the weekend like...#F16pic.twitter.com/wEWD7vr476— U.S. Air Force (@usairforce) July 19, 2019
Как сообщал УНИАН, Вашингтон одобрили поставки самолетов F-16 в Болгарию на сумму около 1,7 миллиарда долларов.
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