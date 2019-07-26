ВВС США показали проход истребителя F-16 на предельно низкой высоте (видео)

F-16 - один из основных истребителей, находящихся на вооружении США.

Военно-воздушные силы США показали на видео проход многоцелевого истребителя F-16 на предельно низкой высоте.

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Соответствующее видео было выложено в Twitter-аккаунте ВВС США.

Как известно, F-16 - один из основных истребителей, находящихся на вооружении США, и самый распространенный истребитель четвертого поколения в мире. На сегодня число построенных за все годы машин приближается к пяти тысячам.

Как сообщал УНИАН, Вашингтон одобрили поставки самолетов F-16 в Болгарию на сумму около 1,7 миллиарда долларов.