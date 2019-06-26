США выделят Украине $4 миллиона на защиту военных складов

Соответствующий меморандум подписан между США и Украиной.

США предоставят Украине финансовую помощь в размере 4 млн долларов для улучшения систем защиты военных складов Министерства обороны.

Об этом говорится в сообщении на странице посольства Украины в США в Facebook.

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Отмечается, что 25 июня в Вашингтоне провели очередное заседание Украинско-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля.

По итогам встречи был подписан меморандум о предоставлении Соединенными Штатами помощи Украине в сфере хранения боеприпасов, которым предусматривается выделение американской стороной по меньшей мере 4 млн долларов на улучшение защищенности военных складов на территории Украины.

Напомним, с 2015 по 2018 год в Украине произошла череда взрывов на военных складах с боеприпасами и техникой, в результате которых уничтожены боеприпасы на значительную сумму.