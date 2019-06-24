Купили собственные запчасти за 9 миллионов гривень: ГБР разоблачило коррупционную схему на Киевском бронетанковом заводе

Комплектующие оказались не только б/у, они также не отвечали техническим требованиям и были поставлены по завышенным ценам.

Государственное бюро расследований подозревает должностных лиц ГП «Киевский бронетанковый завод» в присвоении средств во время ремонта и закупки деталей для бронетранспортеров на сумму 9,14 млн гривень.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на определение Печерского райсуда Киева.

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По данным следствия, Министерство обороны заключило с «КБТЗ» соглашение на поставку армии бронетранспортеров БТР-3ДА. Для этого в начале июля 2018 года завод заключил договор подряда с «Торговым домом «Партсет». На его выполнение под видом стендовых испытаний был проведен ремонт и косметическое восстановление 35-ти колесных редукторов и 12 мостов до бронетранспортеров, бывших в использовании.

Через четыре недели «КБТЗ» подписал с «Торговым домом «Партсет» теперь уже договор поставки комплектующих к БТР-3ДА на сумму 9,14 млн гривень. Однако под видом новых фирма поставила старые запчасти и комплектующие, которые перед тем были восстановлены на киевском заводе. А именно – 35 колесных редукторов и 12 мостов для бронетранспортеров.

К тому же, отмечает следствие, комплектующие, кроме того, что были б/у, еще и не соответствовали техническим требованиям и были поставлены по завышенным ценам.

Для обналичивания денег «Торговый дом «Партсет» отразил в налоговой отчетности приобретение товаров у предприятий с признаками «транзитности», а именно: ООО «ЛКО Групп», ООО «Кауса», ООО «Дебат», ООО «Скрол строй».

В суде следователь ходатайствовал о доступе к банковским счетам «ТД «Партсет» в АО «Райффайзент Банк Аваль» в Киеве, и суд это ходатайство удовлетворил.

В рамках дела ГБР также 6 июня провело обыски на «КБТЗ», где нашло часть комплектующих, закупленных по контракту с «ТД «Партсет». В настоящее время на это оборудование наложен арест.

«ТД «Партсет» зарегистрирован в Киеве в 2015 году как ООО «Оптималбуд». Фирму переименовали за два месяца до соглашений с киевским оборонным предприятием. Тогда же ее собственником стал Борис Рожановский, но через несколько недель фирму переписали на нынешнего ее владельца и директора Ивана Николенко, прописанного в столичном общежитии.

С ноября 2015 года руководителем «КБТЗ» является Вадим Шкавро, который ранее уже возглавлял завод в 2011-2013 годах. За 2018 год он задекларировал 1,03 млн гривень зарплаты, и 30 тыс. долларов наличными. Также Шкавро указал в декларации, что одолжил у Владимира Махно 150 тыс. долларов.

В ноябре 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по подозрению «КБТЗ» в закупках для изготовления корпусов бронетранспортеров БТР-3ДА стали низкого качества на сумму 57,1 млн гривень. Но после октября 2017 года судебный реестр не содержит ни одного упоминания о действиях НАБУ в этом деле.