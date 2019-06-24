В США отмечают рост спроса на свое оружие в Европе из-за России и Ирана

Европейский спрос на истребители, ПВО и другое вооружение из США растет быстрыми темпами на фоне растущих провокаций России, а также Ирана.

Производители американского оружия заметили возросший спрос на свою продукцию в Европе, побывав на международном авиасалоне Ле Бурже в Париже.

На предыдущем мероприятии два года назад, спрос на их продукцию был намного ниже, передает РБК со ссылкой на Reuters.

В этом году, как сообщает Reuters, на парижский авиасалон была направлена высокопоставленная американская делегация, включая министра торговли США Уилбура Росса. Также в Ле Бурже 2019 приняли участие около 400 американских компаний, представлявших свою продукцию. Среди них - военно-промышленная корпорация, специализирующаяся на авиации, Lockheed Martin, Boeing и другие ведущие производители.

"Два года назад на парижском авиасалоне было не так много заказов. Сейчас <...> самый быстрорастущий рынок для Lockheed Martin в мире - это Европа", - приводит Reuters слова представителя компании Рика Эдвардса.

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Исполнительный директор Ассоциации аэрокосмической промышленности (AIA) Эрик Фаннинг в беседе с агентством заявил, что подпитывают спрос обещание НАТО и озабоченность Европы в отношении России. "Я думаю, что это [повышенный спрос на оружие] отражает растущие провокации России", - сказал он.

Еще одной причиной роста спроса на американское оружие в Европе является растущая обеспокоенность по поводу программы Ирана по разработке ракет, считают американские представители оборонно-промышленного комплекса. На спросе сказался, в частности, инцидент со сбитым американским дроном у берегов Ирана. "Иран - наш лучший партнер по развитию бизнеса. Каждый раз, когда они делают что-то подобное, это повышает уровень понимания угрозы", - сказал один из собеседников, пожелавший остаться неизвестным.

Международный авиасалон Ле Бурже в этом году проходил под Парижем с 17 по 23 июня.

Ранее УНИАН сообщал, что на Парижском авиасалоне Ле-Бурже Германия, Франция и Испания подписали рамочное соглашение по реализации крупнейшего в Европе оборонного проекта - производства системы ведения боев в воздухе нового поколения.