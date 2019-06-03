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В Генштабе рассказали об учениях мотопехотной бригады на Николаевщине

14:29, 03 июня 2019
Оружие
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Военнослужащие проявили высокую психологическую устойчивость и физическую выносливость / фото: Генштаб ВСУ/Facebook

На Николаевщине мотопехотная бригада Оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВС Украины приняла участие в батальонных тактических учениях.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

«Целью учений было совершенствование практических навыков командира и штаба батальона в принятии решения на сложившуюся обстановку, управление подчиненными подразделениями и огнем в реальных условиях обстановки; проверка слаженности подразделений; совершенствование практических навыков личного состава подразделений во время ведения оборонительного боя», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что благодаря боевому опыту, полученному в районе проведения ООС, знанию специфики управления боевыми действиями в реальных условиях, личный состав бригады продемонстрировал инициативность, самостоятельность и настойчивость при выполнении заданий.

В течение трех этапов учений военнослужащие проявили высокую психологическую устойчивость и физическую выносливость.

«Насколько командир способен организовать любое мероприятие, а особенно элемент организации боя, таким и будет дальнейший успех его подразделения. К примеру, вопросы организации взаимодействия между подразделениями предварительно отрабатывались на макетах местности. Возле импровизированного поля боя разговор офицеров батальонного звена проходил в формате», - отметил заместитель командира отдельной мотопехотной бригады подполковник Дмитрий.

Как сообщал УНИАН, украинские военнослужащие провели плановые учения по отражению морского десанта противника на побережье Азовского моря.

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Теги: #ВСУ#Николаевщина#Генштаб