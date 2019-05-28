В Украине заявили о разработке ракеты-носителя "Маяк"

Космическая ракета-носитель "Маяк-3.9S" по своим характеристикам достаточно превосходит "Зенит", сообщил гендиректор КБ Южный.

Генеральный директор украинского конструкторского бюро Южный Александр Дегтярев заявил о создании космической ракеты-носитель "Маяк-3.9S", которая придет на замену ракете "Зенит". Об этом он сообщил в ролике, размещенном на Youtube-канале предприятия.

"В конструкторском бюро Южное разработана ракета "Маяк-3.9S", которая по своим характеристикам достаточно серьезно превосходит "Зенит", - заверил он.

При производстве ракеты "Зенит" использовалось 70% российских комплектующих, среди которых двигатель первой ступени РД-171М и система управления. Дегтярев констатировал, что на смену свернутому производству будет запущен процесс создания украинской аналогичной продукции.

Как сообщал УНИАН, ранее появились фото и видео с испытаний в Украине модернизированных ракет "Ольха".