Появились фото и видео с испытаний в Украине модернизированных ракет "Ольха"

Украинская армия уже в ближайшее время может получить модернизированные версии нового высокоточного оружия.

Реактивные системы "Ольха-М" и "Ольха-Р" успешно прошли испытания на одном из военных полигонов Одесской области.

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Во время серии запусков были проверены тактико-технические характеристики ракет, систем наведения и возможности модернизированной "Ольхи" уничтожать цели за минимальное время после получения задания на поражение. Соответствующие фото и видео опубликовал "Укроборонпром".

"Испытания прошли успешно, и мы готовимся к тому, чтобы с августа по октябрь провести государственное испытание и поставить их на вооружение Вооруженных Сил Украины. Это эффективное оружие, которое сегодня для нас очень необходимо", – сообщил министр обороны Украины Степан Полторак по результатам стрельб.

Таким образом, украинская армия уже в ближайшее время может получить модернизированные версии нового высокоточного оружия, которое обеспечивает уничтожение противника на дальности в 130 км первым выстрелом.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля в Одесской области прошли успешные завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун» в условиях противодействия РФ средствами радиоэлектронной борьбы.