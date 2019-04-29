Украина за год нарастила военные расходы на 21% – мировой рейтинг SIPRI

Одновременно Россия выбыла из топ-пятерки и сократила свои военные расходы на 3,5%.

Общие военные расходы в мире выросли до $1,8 триллиона в 2018 году, что на 2,6% больше, чем в 2017-м.

Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), пишет ТСН.uа.

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В 2018 году пятью государствами, которые потратили наибольшие средства в данной сфере, были Соединенные Штаты, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. На них в совокупности пришлось 60% мировых военных расходов. На долю США и Китая пришлась половина мировых военных расходов.

Военные расходы США увеличились впервые с 2010 года, в то время как расходы Китая росли 24-й год подряд.

Мировые военные расходы достигли самого высокого уровня с 1988 года (первого года, за который имеются согласованные глобальные данные – ред.).

Мировые военные расходы в 2018 году составили 2,1% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), или 239 долларов на человека.

Военные расходы стран мира 2018

США – $649 млрд, выросли на 4,6%

Китай – $250 млрд, на 5%

Индия – $66,5 млрд, на 3,1%

Пакистан – $11,4 млрд, на 11%

Южная Корея – $201,1 млрд, на 5,1%

Польша – $11,6 млрд, на 8,9%

Украина – $4,8 млрд, на 21%

Турция – $19 млрд, на 24%

Российская Федерация – $61,4 млрд, сократились на 3,5%

Расходы Болгарии, Латвии, Литвы и Румынии также выросли с 18 до 24%.

Военные расходы в Южной Америке выросли на 3,1% в 2018 году. Это было связано главным образом с увеличением расходов в Бразилии (на 5,1%), что является вторым увеличением за многие годы.

Военные расходы в Африке сократились на 8,4% в 2018 году, что является четвертым ежегодным снижением после пика расходов в 2014 году. Существенно сократились расходы в Алжире (-6,1%), Анголе (-18%) и Судане (-49%).

Военные расходы государств на Ближнем Востоке, по которым имеются данные, сократились на 1,9% в 2018 году.

Общие военные расходы всех 29 членов Организации Североатлантического договора в 2018 году составили 963 млрд, что составило 53% мировых расходов.

Наибольший абсолютный рост расходов в 2018 году был в США (27,8 млрд долларов), а наибольшее сокращение – в Саудовской Аравии (-4,6 млрд долларов).