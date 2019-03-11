США вытесняют Россию с мирового рынка оружия

В прошлые четыре года американского оружия было продано на 75% больше, чем российского.

США значительно усилили свое доминирование в глобальных продажах оружия за последние несколько лет, радикально увеличив отрыв от своего ближайшего конкурента – России.

Об этом пишет Newsweek со ссылкой на отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) относительно продажи вооружений, который был обнародован сегодня. Согласно ему, на экспорт американского оружия от 2014 до 2018 года приходилось 36% от глобальных продаж. На протяжении этих лет общее количество оружия, которое в мире продали США, была на 75% больше, чем в случае России. Для сравнения, этот показатель за предыдущий четырехлетний период – с 2009 до 2013 года - был лишь на 12% выше.

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«США еще больше укрепили свою позицию как крупнейшего поставщика оружия в мире», - сказала директор программы SIPRI по вопросам вооружений и оборонных расходов Одд Флорант.

«Они экспортировали оружие по меньшей мере в 98 стран мира на протяжении последних пяти лет. Эти поставки часто включали передовое вооружение, такое как боевые самолеты, ракеты короткой дальности и баллистические ракеты, а также значительное количество управляемых бомб», - добавила она.

После США и России крупнейшими продавцами оружия в мире организация назвала Францию, на которую приходится 6,8% от глобального экспорта. Германия заняла четвертое место (6,4%), а Китай – пятое (5,2%). На пятерку стран в целом приходится 75% проданного в мире оружия.