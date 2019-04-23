В Украине построят ракетный катер, оснащенный противокорабельными комплексами "Нептун"

Министр подчеркивает, что ВМС Украины, находившихся в очень тяжелом состоянии, быстро набирают обороты.

Украина в этом году начнет строительство ракетного катера, на который будут установлены противокорабельные комплексы «Нептун» с крылатыми ракетами.

Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в Facebook.

«Буквально неделю назад я подписал приказ о проведении очередного этапа реформы управления ВС Украины. Эта реформа непростая и очень ответственная. Ошибок реформы управления при ведении боевых действий невозможно допустить», - заявил он.

По словам министра, ВМС Украины, находившихся в очень тяжелом состоянии, сейчас быстро набирают обороты.

Также он подчеркнул, что боевые способности ВМС за последние годы значительно повысились. «В прошлом году было сформировано Командование ВМС, Командование Морской пехоты, которые сегодня успешно выполняют поставленные задачи», - отметил министр.

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По словам Полторака, за последние годы был значительно повышен уровень укомплектованности и оснащения Военно-морских сил, в том числе средствами противовоздушной обороны.

«За всю историю Украины не так много было примеров, когда спускались на воду мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня - средний разведывательный корабль, аналога которого нет в Украине по оснащению и возможностям выполнять задачи. Это огромный прорыв», - заявил он.

Как отметил министр, ВМС получат этот корабль в боевой состав.

Кроме того, Полторак заверил, что финансовый ресурс позволяет завершить выпуск в этом году бронированных катеров, приступить к производству ракетного катера, «который нам очень нужен» и на который будут поставлены противокорабельные комплексы «Нептун».

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2018 года украинские военные успешно испытали отечественную новую крылатую ракету «Нептун». Завершение разработки и начало испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских береговых целей по проекту «Нептун» запланировано на 2019 год. Госбюджетом-2019 на нужды армии предусмотрено более 102 млрд грн.

5 апреля в Одесской области прошли успешные завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун» в условиях противодействия РФ средствами радиоэлектронной борьбы.