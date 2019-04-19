В мае состоятся новые испытания ракетного комплекса "Нептун"

Турчинов подчеркнул, что мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун» должен стать одним из главных ударных комплексов, который обеспечит защиту побережья Черного и Азовского морей.

В мае состоятся новые испытания мобильного комплекса крылатых ракет «Нептун».

Как сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретарь СНБО Александр Турчинов провел рабочее совещание с разработчиком мобильного комплекса крылатых ракет, генеральным конструктором КБ «Луч» Олегом Коростылёвым.

Во время совещания были обсуждены вопросы подготовки мобильного комплекса крылатых ракет к новым испытаниям и меры, необходимые для подготовки к их серийному производству.

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«Генеральный конструктор КБ «Луч» сообщил, что следующий этап испытаний планируется на май текущего года», - сообщили в СНБО.

«Мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун», который может уничтожать морские и наземные цели, после завершения всех испытаний и принятия на вооружение, должен стать одним из главных ударных комплексов, обеспечит защиту побережья Черного и Азовского морей», - подчеркнул Турчинов.

Секретарь СНБО выразил благодарность руководству и инженерно-техническому коллектива КБ «Луч», а также трудовым коллективам предприятий-партнеров «за качественное выполнение масштабного проекта в рекордно сжатые сроки».

Как известно, крылатую ракету "Нептун" создало киевское КБ "Луч". Кроме самой ракеты, в комплекс входят самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, а также транспортная машина.

Ранее в Одесской области прошли успешные завершающие испытания крылатой ракеты "Нептун" в условиях противодействия РФ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).