США прекратили поставки оборудования F-35 Турции из-за российских С-400

Пока Турция не примет однозначного решения по С-400, поставки и деятельность, связанные с обеспечением операционных возможностей турецкого F-35 были приостановлены.

Пентагон прекратил поставку Турции оборудования для самолета F-35, из-за решения страны купить российский зенитно-ракетный комплекс С-400.

Читайте такжеFinancial Times: Турция может остаться без F-35 из-за упрямства по С-400

Этот шаг стал первой конкретной мерой по блокированию поставок стране НАТО, из-за планов Анкары купить российскую ракетную систему, сообщает Reuters. "До того, как Турция примет однозначное решение по С-400, поставки и деятельность, связанные с обеспечением операционных возможностей турецкого F-35 были приостановлены, в то же время, диалог с Турцией по этим важным вопросам продолжается", - заявил лейтенант Майк Эндрюс.

"США продолжают предупреждать Турцию о негативных последствиях анонсированной закупки С-400. Мы также четко заявили, что это приобретение несовместимо с F-35 и подвергает риску участие Турции в программе F-35", - сказал Эндрюс.

В программе F-35 принимало участие двенадцать стран. Турция - не просто покупатель F-35, а страна-партнер создания этого проекта, пишет The Washington Examiner. Девять стран принимали участие в разработке самолета, включая США, Турцию, Великобританию, Италию, Нидерланды, Канаду, Австралию, Данию и Норвегию. Все эти страны, кроме Канады, Дании и Турции, уже получают F-35.