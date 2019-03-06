Business Insider: Россия может уничтожить F-35 изнутри

И Турция, будучи союзником НАТО, может помочь Кремлю перечеркнуть все преимущества новейшего американского истребителя.

Американский F-35 был разработан в рамках программы Joint Strike Fighter. Это самая дорогая система вооружения всех времен и истребитель, цель которого провести настоящую революцию в том, как ведутся бои в небе.

Но Турция, будучи союзником США в рамках НАТО, кажется, собирается позволить России уничтожить программу изнутри, пишет Business Insider, напоминая, что Анкара участвует в программе по F-35 в качестве партнера. Но она собирается использовать западный истребитель одновременно с российской системой ПВО С-400.

Эксперты сказали изданию, что проникновение России в воздушную оборону НАТО и заполучение ею детального обзора F-35 будет шокирующим ударом для военной безопасности. Американские чиновники пытались запретить США продавать Турции истребители нового поколения. Но на самом деле у нее уже есть два самолета. При этом, в Анкаре соглашение о покупке российских С-400 называют свершившимся фактом.

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Вчера командующий войск США в Европе генерал Кертис Скапарротти сказал Комитету Сената по вопросам Вооруженных сил, что ситуация столь же плоха, как кажется.

«Моим лучшим военным советом будет то, что мы не должны позволять летать или работать с F-35 союзнику, который использует российские системы, а особенно системы противовоздушной обороны», - сказал он.

«С-400 позволяет лучше изучить возможности F-35, и это не пойдет на пользу коалиции», - сказал командир союзных военно-воздушных сил НАТО генерал Тод Уолтерс.

Он пояснил, что альянс особенно тревожит то, «как долго, тесно и близко» F-35 будет работать с С-400.

«Все это требует выяснения. Но уже сейчас мы хорошо знаем, что это вызов», - добавил Уолтерс.

Отставной генерал ВВС США Дэвид Дептула сказал Business Insider, что страны НАТО не хотят, чтобы на их территории и в их оборонной сети работали любые российские системы. Поскольку это может привести к утечке технологий и подрыва преимуществ F-35 над российскими С-400.

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Россия вряд ли просто продаст Турции радары, пусковые установки и ракеты, а потом уйдет себе прочь. Она будет также проводить тренировки и обеспечивать активную поддержку. Таким образом, Москва может получить доступ к системе противовоздушной обороны НАТО, а также изучить возможности F-35.

Издание напоминает, что НАТО как военный альянс был сформирован для сдерживания Кремля. И если Россия сейчас получит информацию о его ПВО, это будет означать поражение в измерении главной цели западной военной организации. Это также может свести на нет самую дорогую в истории систему вооружения.