Зенитчики ВСУ провели совместные учения с тактической авиацией (видео)

На сегодня основными задачами зенитных ракетных подразделений с ЗРК "Оса-АКМ" в районе ООС является уничтожение БПЛА российско-оккупационных войск.

Экипажи зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" провели совместные учения с тактической авиацией.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

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«На этот раз тактическая авиация не просто выполняла плановые полеты, а работала в интересах подразделений противовоздушной обороны. Установленным коридором пролета учебно-боевой самолет Л-39 выполнил полет, а экипажи зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" потренировались в его условном уничтожении», - рассказали в штабе ООС.

Указывается, что Радиолокационная станция комплекса своевременно обнаружила воздушную цель, и расчет ЗРК условно уничтожил ее одной ракетой.

Стоит отметить, что на сегодня основными задачами зенитных ракетных подразделений с ЗРК "Оса-АКМ" на вооружении в районе проведения операции Объединенных сил является уничтожение беспилотных летательных аппаратов российско-оккупационных войск.

"Это – как тактические, так и оперативные БПЛА. На счету данного подразделения, в частности, уничтоженный БПЛА "Орлан-10", - подчеркнули в штабе.

Как сообщал УНИАН, 3 марта украинские военные сбили один вражеский БПЛА Орлан-10.