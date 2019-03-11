В ВСУ рассказали, в каких деталях российского производства нуждается украинская армия

Наиболее критической номенклатурой являются лопасти несущих винтов вертолетов и запасные части к самолетам.

Украинская армия нуждается в запасных частях и агрегатах к военной технике, производимых только в России, среди них - приборы сверхвысокой частоты, комплектующие к боевым машинам пехоты, бронетранспортерам, танкам Т-72, зенитным ракетным комплексам, вертолетам и самолетам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Вооружения Вооруженных сил Украины генерал-майор Николай Шевцов на брифинге в Киеве.

За 5 лет только предприятиями ОПК было капитально отремонтировано около 5,5 тыс. единиц вооружения и военной техники и более 12,5 тыс. узлов и агрегатов - это двигатели, трансмиссии и так далее.

Кроме того, по государственному оборонному заказу в воинские части было поставлено более 4 тыс. единиц основных образцов вооружения и военной техники и более 1 млн единиц других приборов и средств поражения.

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«Нами освоен средний ремонт около 20 образцов вооружений и военной техники, в том числе ремонт всех артиллерийских систем, капитальный ремонт блоков, узлов, агрегатов отдельных образцов», - заявил Шевцов.

Однако, по его словам, несмотря на выполненные мероприятия, остаются проблемными вопросы обеспечения производственной деятельности запасными частями и агрегатами отечественных производителей.

Эти детали, отметил начальник Вооружения ВСУ, к сожалению, производятся на сегодняшний день только в РФ: это приборы сверхвысокой частоты, комплектующие к боевым машинам пехоты, бронетранспортерам, танкам Т-72, зенитным ракетным комплексам.

«Наиболее критической номенклатуре являются лопасти несущих винтов вертолетов и запасные части к самолетам», - добавил Шевцов.