У России может быть больше новых крылатых ракет, чем считалось ранее – СМИ

В НАТО убеждены, что РФ нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности созданием ракеты 9М729.

В распоряжении ВС России может находиться не менее 64 крылатых ракет 9М729 (по обозначению НАТО - SSC-8), способных нести ядерную боевую часть и пролететь более 500 километров.

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Об этом сообщает DW, ссылаясь на газету Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).

По информации издания, ракеты имеются не только в учебном батальоне на полигоне Капустин Яр в Астраханской области РФ и в Камышлове Свердловской области, но также в Моздоке (Северная Осетия-Алания) и Шуе. США впервые сообщили союзникам по НАТО о предполагаемом наличии ракет в Шуе во второй половине 2018 года.

Утверждается, что в каждом из батальонов имеются не менее четырех пусковых установок. На каждой из них можно разместить четыре ракеты, которые могут нести различные типы боеголовок, включая ядерные.

В НАТО считают, что РФ нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) созданием ракеты 9М729. Данная ракета обладает дальностью полета более 500 км. В свою очередь, российская сторона утверждает, что 9М729 заправляют таким количеством топлива, которое не позволит преодолеть 500-километровый рубеж.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выдвинули России 60-дневный ультиматум на возобновление выполнения ДРСМД. По его словам, среди различных нарушений, которые Россия осуществляла в течение многих лет, - разработка и испытания с середины 2000-х годов новой ракетной системы РФ "Новатор 9М729", которая позволяет запускать крылатые ракеты на чрезмерные расстояния, запрещенные договором.

В Соединенных Штатах пришли к выводу, что Россия существенно нарушает этот договор, и решили приостановить свои обязательства по ДРСМД как средство защиты в ответ на действия РФ.

После того, как истек срок ультиматума, президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит, чтобы ядерный потенциал России превосходил потенциал цивилизованного мира, и объявил, что 2 февраля США начинают шестимесячный период выхода из ДРСМД.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, и Москва также приостанавливает свое участие в договоре.

Справка УНИАН. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года. Документ призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России сохранять, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.