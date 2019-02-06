Генерал рассказал, в каком оружии нуждаются ВСУ

Украинская армия нуждается в новой технике в областях, где россияне имеют значительное преимущество, рассказал генерал.

Вооруженные силы Украины испытывают нехватку образцов оружия ХХІ столетия и технически уступают армии России в ряде областей. Планы по перевооружению ВСУ призваны исправить ситуацию.

Об этом рассказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко. По его словам, процесс перевооружения в 2019 году должен перейти из количества в качество, передает "Обозреватель".

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"К сожалению, это время у нас в основном было потрачено на то, чтобы имеющееся советское оружие восстановить в том количестве, которое было нужно. Хотя оно уступало российскому оружию, главному стратегическому нашему противнику. Второй этап сводился к тому, чтобы эту технику модернизировать, дать ей новые качества. И в ходе можно было довести степень модернизации до такого уровня, чтобы это стали новые ракетные, авиационные, локационные комплексы или разработка новой техники", – отметил военный.

По словам Романенко, украинская армия нуждается в новой технике в областях, где россияне имеют значительное преимущество.

"Это - бронетехника. "Джавелины" мы можем использовать по договоренности только во время широкомасштабных действий. Но мы имеем свои комплексы "Стугна-П", "Корсар", есть и старые советские, и это количество может увеличиваться", – сообщил он.

"Надо увеличить долю нового современного оружия 21 столетия в общем количестве. Мы говорим о противобронированной технике. У россиян есть большое количество летательных аппаратов, нужны средства ПВО", – перечислил генерал.

Романенко также напомнил, что россияне имеют ядерное оружие, "которое мы, к сожалению, отдали".

"В связи с этим встает вопрос ракетной техники, ракетных комплексов "земля-земля", "земля-корабль", – отметил он.

Ранее по приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева была осуществлена проверка боевой готовности подразделений реактивной артиллерии, а именно боевых расчетов РСЗО "Смерч".