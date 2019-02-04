Бойцы ООС проверили боеготовность "Смерчей" (видео)
По приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева была осуществлена проверка боевой готовности подразделений реактивной артиллерии, а именно боевых расчетов РСЗО "Смерч".
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Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил. Военнослужащие отработали задачи на скорость перемещения установки и точность ее наведения.
Результаты проверки показали, что подразделения системы РСЗО "Смерч" готовы к применению, а военные хорошо обучены.
Ранее сообщалось, что полученная в результате глубокой модернизации 122-мм реактивной системы залпового огня боевая машина «Берест» в перспективе может заменить РСЗО «Град», что находится на вооружении украинской армии.