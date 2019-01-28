Украинские военные летчики провели тренировки над Азовом (видео)

Летчики отрабатывали поддержку с воздуха кораблей ВМС и Госпогранслужбы, патрулирующих акваторию Азова в районе ООС.

Украинские военные летчики провели тренировки над Азовом. В ходе проверки готовности был отработан ряд задач.

Читайте такжеВыход в море корабельно-катерной группы ВМС Украины попал на видео

Практическое наведения на морские цели противника осуществлялись с бортов украинских кораблей, находившихся на дежурстве в Азове, говорится в сообщении пресс-службы ООС.

Отмечается, что реагирование с выходом на вражескую морскую цель проведено в определенное нормативом время.

Военные летчики, военные моряки и моряки ГПСУ с задачей справились и получили оценку "готовы к выполнению задач по назначению".

Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что Украина в следующем году завершит разработку и начнет государственные испытания крылатых ракет наземного базирования для поражения морских и береговых целей «Нептун».