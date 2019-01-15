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ВСУ проведут учения с новым комплексом управления авиацией и ПВО

18:34, 15 января 2019
Оружие
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ВСУ планируют освоение новой АСУ для авиации и противовоздушной обороны / фото УНИАН

Ежегодные учения Вооруженных сил Украины на одном из военных полигонов в 2019 году планируется провести с применением нового отечественного комплекса - автоматизированной системы управления авиацией и противовоздушной обороной “Ореанда”.

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Как сообщает в Facebook пресс-служба Генштаба ВСУ, применение нового комплекса – это одна из задач, которую выделил командир Воздушного командования "Восток" Олег Струцинский во время постановки задач военным на на 2019 год.

Отмечается, что сегодня каждый военнослужащий оперативного объединения получил информацию о мероприятиях, в которых будет принимать участие воинская часть, и непосредственно его подразделение в течение 2019 года.

«В частности, ежегодные учения с боевой стрельбой на одном из военных полигонов в 2019 году, в которых непосредственное участие будут принимать силы и средства воздушного командования "Восток", в этом году планируется провести с применением нового отечественного комплекса - автоматизированной системы управления авиацией и противовоздушной обороной Вооруженных Сил Украины “ОРЕАНДА”, - говорится в сообщении.

Струцинский отметил, что военные должны досконально изучить систему, которая только поступила на вооружение ВСУ.

"Не просто ознакомиться, но и в совершенстве изучить "новинку", которая только что поступила на вооружение - задача для наших специалистов амбициозная и интересная, но совершенно достижимая. Тем более, что в ее покорении обещают свою помощь разработчики отечественного продукта", - подчеркнул он.

«Ореанда» — это современная автоматизированная система боевого управления силами и средствами авиации, противовоздушной обороны всех видов ВС Украины. Разработку системы вело ООО «НПП «Аэротехника МЛТ».

Ранее сообщалось, что Украина начинает серийное производство ракетной системы залпового огня «Ольха».

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Теги: #ВСУ#учения