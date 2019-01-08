National Interest: США собираются совместить танки M1 Abrams с искусственным интеллектом

Компьютерный алгоритм поможет быстрее и точнее выявлять вражеские цели, чтобы нанести ответный удар с безопасной позиции.

Вооруженные силы США разрабатывают новые сенсоры обнаружения вражеского огня на основе искусственного интеллекта (HFD) для арсенала боевых бронемашин. Они будут идентифицировать, отслеживать и перехватывать запущенные соперником снаряды.

Даже в случаях, если враг ведет огонь из вооружений малого калибра и это не представляет угрозы для танков Abrams, бронетранспортеров Stryker или БМП Bradley, система все равно будет отслеживать и перехватывать его. Потому что это помогает быстро определить местоположение того, кто атакует, пишет National Interest.

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Американские сухопутные войска уже сейчас используют целый ряд различных сенсоров. К примеру, инфракрасные сенсоры служат для того, чтобы выявить тепловых след вражеского огня. Кроме того, на протяжении многих лет американские военные используют оптические и акустические сенсорные системы.

«Мы собираем данные о следах угрозы и обрабатываем их с помощью сенсоров и алгоритмов», - сказал заместитель директора дивизиона сухопутных боевых систем ночного видения и директората электронных сенсоров Джин Клагер.

Подразделение Клагера, которое тесно работает с сухопутными силами США в сфере технологий быстрого обнаружения в боевых условиях, входит также в Центр военных коммуникаций, электроники, исследований, разработки и развития (CERDEC). Американские военные командиры тоже говорили о том, что в течение 2019 года запланированы работы по более тесной интеграции HFD-сенсоров с боевой техникой.

Улучшению возможностей контратаки придают первоочередное значение, потому что способность быстро идентифицировать вражеский огонь позволяет экипажам американских бронемашин наносить точный удар в ответ из безопасного места. Сухопутные войска США сейчас используют систему наведения и атаки под названием «Общая дистанционная система вооружения» или CROWS. Она включает дисплеи, сенсоры наведения и контроля огня внешних вооружений. Таким образом, CROWS позволяет солдатам вести огонь из дополнительного вооружения из безопасного места внутри бронемашин.

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«После интеграции с сенсорами обнаружения вражеского огня CROWS сможет быстро вращать оружие в нужном направлении», - пояснил Клагер.

При этом, в разработке HFD задействована технология искусственного интеллекта. Компьютерная автоматизация использует алгоритмы и различные формы анализа, чтобы очень быстро определить след чужого оружия.

«Искусственный интеллект учитывает информацию из других источников, что помогает сократить вероятность ложной тревоги», - пояснил Клагер.