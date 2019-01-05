В России испытали новое оружие на замену пистолету Макарова

Новое оружие имеет прицельную дальность стрельбы 50 м, его магазин вмещает 18 патронов.

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех») России завершил испытания нового пистолета для Минобороны на замену пистолету Макарова.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании. Испытания нового пистолета под патрон 9х21 проходили с августа по декабрь 2018 года на базе ЦНИИТОЧМАШа и полигонах в Западном и Центральном военных округах. «Испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики пистолета, его живучесть и способность функционировать в экстремальных условиях. Так, пистолет устойчиво работал в широком диапазоне температур от + 50 до – 70 градусов по Цельсию», - говорится в сообщении компании.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны, пистолет «Удав» рекомендован к принятию на вооружение. Новое оружие имеет прицельную дальность стрельбы 50 м, его магазин вмещает 18 патронов.

Пистолет Макарова приняли на вооружение в 1951 году. Сейчас это самое массовое личное оружие в силовых структурах стран бывшего СССР.