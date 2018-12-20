National Interest назвал пять автоматов России худшими в истории

Все эти модели провальные по своей конструкции и очень быстро их сняли с вооружения.

Россия славится производством автоматов Калашникова, которые за время своего существования завоевали репутацию надежного оружия в суровых условиях. Однако, у страны немало образцов, качество которых либо, мягко говоря, сомнительно, либо откровенно паршивое.

Об этом пишет National Interest, перечисляя самые худшие российские и советские разработки за всю историю.

Первый в списке – автомат «Шпагина» образца 1944 года. Прославившись благодаря удачному ППШ-41, Георгий Шпагин также решил принять участие в разработке оружия под новый патрон среднего калибра М43. Хотя другие конструкторы включительно с Калашниковым использовали систему запирания и отпирания канала ствола, которую двигали патронные газы, автомат Шпагина был просто адаптацией старой разработки отбоя свободного затвора под новый патрон. Чтобы замедлить движение затвора и сделать возможным выстрел, его сделали чрезвычайно тяжелым. Общий вес автомата составляла 5,5 килограммов, из них 1,2 килограмма приходились на затвор. Вибрация во время стрельбы была критически высокой. Из-за плохой производительности АШ-44, никто больше не пытался даже адаптировать старое оружие под средний калибр.

Читайте такжеDefense News: Чехия хочет избавиться от старого вооружения СССР

Вслед за Шпагиным в список издания попали АС-106-11-56 и АС-107-11-56. Конструктор Сергей Симонов стал известным благодаря своей разработке самозарядного карабина. Но в 1955 годах он пытался сделать нечто, что бы могло составить конкуренцию АК-47. В своих моделях автоматов он пытался адаптировать под новые потребности затворную систему на основе отвода пороховых газов. При этом конструктор рассчитывал, что его предложение будет лучше, чем то, что воплотили в АК-47. Ведь он хотел разместить пружину самоотвода вокруг газового поршня, что позволило бы сделать ствольную коробку более компактной. Система управления огнем была размещена в единой детали, которая отсоединялась, чтобы сделать обслуживание более простым. На то время это решение уже было устаревшим. Поскольку в пулемете Дегтярева уже пытались установить пружину самоотвода рядом с патронным диском. Однако, такая конструкция оказалась ненадежной, как и автоматы Симонова, от которых тоже отказались.

В список худших по версии National Interest попали также автоматы АБ-7.62, АБ-5.45 и АВБ. Издание называет Анатолия Барышева «странным явлением» в советской области разработки стрелкового оружия. Не имея отношения к крупным конструкторским бюро, он строил целый ряд прототипов автоматов под стандартные военные калибры на протяжении двух десятилетий. Как и в случае Шпагина, оружие Барышева действовала на основе отбоя свободного затвора. Он также экспериментировал с механизмами блокировки, чтобы замедлить цикл отдачи. Это позволило решить проблему с излишне тяжелым затвором. Его автоматы были более компактными из-за отсутствия газовой трубки и поршня. Однако, первый выстрел автоматов был всегда чрезвычайно неточным, что играло на руку потенциальному вооруженному врагу. Поэтому армия отказалась пользоваться этими автоматами.

Читайте такжеNational Interest: Россия только строит ядерного монстра "Посейдон", но НАТО уже может его уничтожить

АВТ-40. Если Самозарядная винтовка Токарева (СВТ-40) считалась одной из лучших в свое время, то этот автомат был просто худшим. Чтобы вытеснить ДП-28 и обеспечить советских пехотинцев большей огневой мощностью, в СВТ-40 просто попытались добавить возможность автоматического огня. Так появился горе-автомат. Вместе с новой функцией добавилась целая череда проблем. Увеличенный магазин мешал стрельбе под наклоном. Поэтому его часто заменяли стандартным магазином от СВТ-40 с 10 патронами. Но это, в свою очередь, фактически делало невозможным длительное ведение стрельбы очередями. Да и автоматическая стрельба из АВТ-40 приводила к повреждению ствола, поскольку он был легким и не предназначенным для такого. В песке и грязных условиях винтовка часто заклиневала. В результате АВТ-40 использовали лишь для полуавтоматической стрельбы, что подорвало начальную цель.

Завершает список ОЦ-14 «Гроза». Этот автомат должен был заменить АКС-74 или АКС-74У в качестве оружия ближнего боя. Он также задумывался как модульный, то есть способный присоединять к себе дополнительные устройства, такие как глушитель, гранатомет и разного рода оптика. На 70% ОЦ-14 состоял из деталей «Калашникова», что упрощало его производство на существующих линиях. Казалось, он должен был стать идеальным автоматом для своих целей. Но реальный опыт разоблачил проблемы в его конструкции. При стрельбе большое количество пороховых газов вылетало прямо в лицо стрелку. Короткая прицельная линия подрывала точность автомата.

Читайте такжеNational Interest: Дорогой Су-57 может стать еще больше не по карману Кремлю

Кроме того, ОЦ-14 был слишком несбалансированным без глушителя или гранатомета в передней его части. Магазин и предохранитель были размещены там же, где и в АК, то есть в задней части автомата. Это сделало перезарядку и снятие с предохранителя очень неудобными процессами. Худшая проблема «Грозы» в том, что из нее не возможно стрелять с другого плеча из-за булпап-дизайна и ужасную загазованность. Автомат оказался сложным в обслуживании. В его конструкции было слишком много труднодоступных мест, которые не возможно было почистить. Кроме того, ОЦ-14 имел ряд проблем с логистикой.