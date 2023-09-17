В частности, уничтожено 66 вражеских танков, 73 боевые бронированные машины, 192 артиллерийские системы, 16 РСЗО, 14 установок ПВО, один корабль и одна подводная лодка, 199 единиц автотехники, 24 единицы спецтехники.

За эту неделю украинские защитники уничтожили около 3 тысяч 690 российских захватчиков и 735 единиц вражеского вооружения и военной техники.

Об этом первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил в Telegram.

"За неделю, с 11 по 17 сентября, Силами обороны Украины уничтожено около 3 тыс. 690 человек личного состава противника", - заявил он.

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Также, по словам Павлюка, существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск: 66 танков, 73 боевые бронированные машины, 192 артиллерийские системы, 16 РСЗО, 14 установок ПВО, один корабль и одна подводная лодка, 199 единиц автотехники, 24 единицы спецтехники.

Кроме этого, как добавил первый заместитель министра обороны, нашими защитниками сбито 149 БпЛА.

Что происходит на фронте прямо сейчас

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 17 сентября, составили около 272 тыс. 320 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 530 российских захватчиков.

На Таврическом направлении в течение суток было ликвидировано 70 российских оккупантов и еще 140 ранены, уничтожено 23 единицы вражеской техники.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла два удара по пунктам управления, 12 – по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и пять - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражены три зенитно-ракетных комплекса "Бук-М1" и пять артиллерийских средств противника.

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