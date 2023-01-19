Так, украинская авиация в течение суток нанесла 21 удар по районам сосредоточения оккупантов.

Защитники Украины продолжают "могилизацию" РФ и уничтожают захватчиков, которые пришли на нашу землю с войной. Так, в Генштабе рассказали о новых ударах по врагу. Рашистам в течение суток было очень жарко.

"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 6 - по позициям его зенитно-ракетных комплексов", - говорится в новой сводке.

Кроме этого в Генштабе рассказали о работе ракетников и артиллеристов. Они поразили шесть пунктов управления, семь районов сосредоточения врага и склад боеприпасов оккупантов.

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Потери РФ в Украине

Как уже сообщал УНИАН, за минувшие сутки ВСУ более 20 раз успешно атаковали российские войска. Также подтверждено сбитие вражеского вертолета Ка-52.

Утром в Генштабе сообщили, что за сутки ВСУ ликвидировали 760 российских оккупантов, 14 артиллерийских систем и 10 боевых бронированных машин врага. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 19 января 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 118 тыс. 530 человек.

Кроме этого, подразделения украинских пограничников ликвидировали группу оккупантов в Соледаре. Для этого использовались беспилотники и артиллерия. Украинские морпехи также ударили по врагу, в результате чего РФ потеряла важный объект и десятки прихвостней.

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