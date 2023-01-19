Для этого использовались беспилотники и артиллерия.

Подразделения украинских пограничников уничтожили группу оккупантов, которая располагалась в промышленной зоне Соледара. Для этого использовались беспилотники и артиллерия.

Соответствующей информацией поделился пресс-центр Государственной пограничной службы Украины в официальном Telegram-канале. В сообщении сказано: "На днях с помощью БПЛА пограничников были успешно поражены места укрытия и скопления пехоты оккупантов, которые прятались в промышленной зоне. После получения координат размещения рашистов по ним также отработала наша артиллерия".

В ролике ниже демонстрируется, как с помощью БПЛА пограничники заметили передвижение противников. Затем по месту дислокации вражеских сил был нанесен прицельный удар.

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Как сообщили в Генштабе ВСУ, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 118 530 российских оккупантов. За сутки эта статистика увеличилась на 760 мертвых врагов.

Рашисты также потеряли более 18 тысяч единиц техники. Только за 18 января воины ВСУ взорвали 14 артиллерийских систем, 6 танков, 1 вертолет и прочее.

За сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения противника и 3 — по позициям его зенитно-ракетных комплексов. А ракетные войска и артиллерия поразили 1 пункт управления, 1 район сосредоточения живой силы оккупантов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.

Вчера, 18 января, штурмовые группы рашистов пытались прорваться в Бахмут. Украинские военные встретили их стрелковым огнем, ударами из минометов и артиллерии. В результате удалось устранить 5 оккупантов и ранить еще 7.

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