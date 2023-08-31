"Славяна" уже высылали из Норвегии, как лицо представляющее большую угрозу для безопасности этой страны.

Аналитик фонда "Вернись живым" Мария Кучеренко во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" рассказала, зачем Украине нужен Ян "Славян" Петровский из неонацистской группировки "Русич", который задержан в Финляндии.

По мнению Кучеренко, Петровский очень интересен для украинских правоохранителей, правосудия, потому что он - заместитель командира ДШРГ "Русич" Алексея Мильчакова, известного под прозвищами "Фриц" и "Серб".

"Он даже становился на должность Мильчакова. Этот человек виновен в совершении военных преступлений с самого начала этой войны вместе с Мильчаковым. Он мог бы рассказать, как Мильчакову удается оставаться недоступным для справедливости, которой он заслуживает", - говорит Кучеренко.

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По ее словам, Петровский, если его передадут Украине, может рассказать о "кухне" псевдодобровольчих объединений, батальонов. Эксперт напомнила, что Петровскому удалось попасть в Финляндию, пользуясь документами на имя "Воислав Торден". По данным аналитика, именно человек по имени Воислав Торден назывался представителем Союза добровольцев Донбасса (СДД) в 2020 году, представителем офиса СДД в Санкт-Петербурге.

"Я еще тогда обратила внимание, что это имя выглядит не очень естественно даже для СДД. И на это лицо зарегистрировано ООО "Эстейт" - среди учредителей фигурировали последовательно сначала Петровский, а потом Торден", - рассказала Кучеренко.

По ее словам, Петровский примерно 7 лет назад уже был выслан из Норвегии, как лицо представляющее большую угрозу для безопасности этой страны.

"Как он там оказывался? Он имел вид на жительство, потому что туда эмигрировала его мать очень давно...Здесь возникает много вопросов к тщательности проверки данных, которые предоставляют представители Российской Федерации другим странам. Но, возможно, у системы безопасности ЕС есть пробелы", - пояснила аналитик.

Задержание Яна Петровского

Как сообщал УНИАН, 25 августа стало известно, что одного из лидеров ДШРГ "Русич" Петровского задержали в Финляндии по подозрению в участии в деятельности террористической группы и причастности к преступлениям на оккупированной территории Украины. Украина направила Финляндии запрос об экстрадиции Петровского.

Впоследствии, финское издание Yle сообщило со ссылкой на руководителя миграционной службы Илкки Хаахтела, что в страну боевика впустили, потому что не заподозрили, что документы фальшивые. В частности, Хаахтела сказал, что у неонациста были документы на имя "Воислава Тордена".

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