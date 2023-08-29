Из-за проникновения в Финляндию русского неонациста в стране могут пересмотреть определенные правила.

Стало известно, почему Ян "Славян" Петровский из неонацистской группировки "Русич" беспрепятственно попал в Финляндию. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на финское издание Yle.

Как отметил руководитель Миграционной службы Илкки Хаахтела, финские службы впустили в страну этого боевика из группировки "Русич", потому что не заподозрили, что документы фальшивые.

В частности, Хаахтел сказал, что не заподозрили подделки документов на имя "Воислава Тордена", то есть не поняли сразу, что это - вымышленное имя Петровского. Поэтому российский неонацист смог пройти проверку в дипломатической миссии, а затем проверку миграционной службы.

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"Поскольку фальсификацию личности не обнаружили, миграционная служба не связала находящегося в санкционном списке "Воислава Тордена" с Петровским", - говорится в сообщении.

Хаахтела подчеркнул, что соответствующие службы Финляндии регулярно пытаются въехать на территорию ЕС по поддельным документам, а случай с неонацистом свидетельствует о необходимости большей координации между соответствующими органами страны. И, возможно, следует пересмотреть действующие процедуры рассмотрения заявок.

"У нас есть доступ не ко всей информации, которая может потребоваться в некоторых случаях. Следует обсудить, как мы могли бы получать такую информацию от всех органов безопасности", - заявил чиновник.

В контексте с Петровским за необходимость пересмотра действующих правил выступил и премьер страны Петтери Орппо.

Ян Петровский ДШРГ "Русич" - что сообщалось ранее

Напомним, 25 августа стало известно, что лидера ДШРГ "Русич" Петровского задержали в Финляндии по подозрению в участии в деятельности террористической группы и причастности к преступлениям на оккупированной территории Украины.

Украина направила Финляндии запрос об экстрадиции Петровского, который, по данным российских каналов, находится в тюрьме. Представители группировки "Русич" заявили, что отказываются воевать, пока их лидера не вернут в Россию.

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