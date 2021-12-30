Ранее Куликовского задержали в Киеве, позже мариупольский суд арестовал его.

Главный палач секретной тюрьмы боевиков "Изоляция", которая расположена в оккупированном Донецке, Денис Куликовский ("Палыч") с 2019 года проживал в Киеве. Недавно его задержали и поместили под стражу.

Журналистам "Радио Свобода" удалось получить доказательства вероятного сотрудничества "Палыча" с сотрудниками Службы безопасности Украины.

Бывший офицер СБУ рассказал изданию, что боевик проживал на оперативной квартире. В 2018 году боевики отстранили "Палыча" от управления тюрьмой и арестовали, причем не за пытки пленных, а из-за финансовых конфликтов с "куратором". Впоследствии ему удалось выехать в Россию, а 23 апреля 2019 года Куликовский въехал в Украину через пункт пропуска "Меловое" на Луганщине, где попал в руки СБУ.

По словам основателя Bellingcat Христо Грозева, предварительные данные свидетельствуют, что "Палыч" помогал украинским силовикам, а в Украину вернулся добровольно. О сотрудничестве могут свидетельствовать, в частности, опубликованное ранее видео, где "Палыч" общается с куратором "Изоляции" Василием Евдокимовым, подозреваемым в убийствах полковников СБУ и ГУР Хараберюша и Шаповала соответственно. Запись, вероятно, проводилась с микрофона по поручению украинских спецслужб.

Читайте такжеСтало известно, заключал ли главный палач донецкой тюрьмы боевиков "Изоляция" соглашение с СБУ

На еще одном видео Куликовский находится в квартире в Киеве и намекает, что он является недоступным для тех, кто его ищет.

Как говорит экс-сотрудник украинской спецслужбы, "надзор" за Куликовским СБУ прекратила осенью 2019 года, после чего он фактически оказался на свободе.

Что говорят в СБУ

В пресс-центре спецслужбы заявили об отсутствии оснований говорить о прикрытии Куликовского. Там уточнили, что речь идет о совершенно тайной операции - о ней знал ограниченный круг людей.

"Сейчас, к сожалению, не представляется возможным раскрыть все детали. Когда информация о пребывании и передвижении Куликовского на территории Украины подтвердилась, он был задержан контрразведкой СБУ. Сегодня следствие продолжается. Надеемся, со временем мы сможем предоставить обществу больше подробностей", - говорится в письме СБУ.

Примечательно, что ОГП в то время, пока "Палыч" уже находился в столице Украины, "искал" его. В декабре 2020 года ему заочно объявляли о подозрении.

Читайте такжеПалач, который резал людей: появились подробности о задержанном руководителе тюрьмы "Изоляция"Сам подозреваемый во время суда в Мариуполе недавно признал свою причастность к совершенным в "Изоляции" преступлениям, заявив, что раскаивается.

В свою очередь расследователи отмечают, что в изоляторе СБУ ему безопаснее, чем в России или на оккупированном Донбассе.

"По нашему опыту - наблюдение поведения таких людей, которые стали агентами и передавали информацию другой стороне – они становятся едва ли не первыми в списке для нейтрализации со стороны российских спецслужб. Поэтому я считаю, что он долго будет в списке для ликвидации, и надо его охранять, потому что то, что он передавал как информацию для разведки – все это может стать гораздо важнее, потому что это может перевернуть информацию обвинения в суде. Поэтому он, конечно, должен быть в безопасности", - говорит Христо Грозев.

Задержание Дениса "Палыча" Куликовского

Куликовского задержали 9 ноября в Киеве. По информации СБУ, он организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках заключенных граждан Украины.

Боевика задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 149 (торговля людьми); ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований); ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

10 ноября Приморский районный суд Мариуполя арестовал боевика Дениса Куликовского ("Палыч"), который руководил тюрьмой "Изоляция" в оккупированном Донецке. Как уточнили УНИАН в пресс-службе офиса генпрокурора, содержать боевика будут в СИЗО СБУ в Киеве

Справка УНИАН. "Изоляция" - это незаконная тюрьма, созданная российской оккупационной властью на территории одноименного культурного центра в Донецке после захвата города в 2014 году.

По данным Офиса генпрокурора, в тюрьме в разное время содержали около 3,5 тысячи человек, из которых 1,6 тыс. - Это гражданские лица. В "Изоляции" заключенных пытают и подвергают сексуальному насилию.