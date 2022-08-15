Военный эксперт напомнил, что ВСУ уже достигли немалых успехов с начала полномасштабной войны.

Вооруженным силам Украины удается сдерживать наступление российской армии, под натиском ВСУ враг уже отступил с части территорий, захваченных в начале полномасштабной войны.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, на сегодня уже сформирован фронт от Харькова до Херсона длиной в более тысячи километров. Там ведутся активные боевые действия: если не штурмовые, то локальные. И у украинской армии есть локальные успехи.

"Мы не можем перейти в массовое контрнаступление, потому что у нас не хватает сил. Мы не накапливали перед войной достаточного запаса, наши запасы на сегодняшний день истощены. Мы воюем только за счет помощи западных стран. Западные страны не спешат нам давать эту помощь - мы видим, как медленно и в каких малых объемах поступает нам техника и вооружение. Поэтому, как говорит наш главнокомандующий генерал Залужный, на сегодняшний день ВСУ в состоянии вести оборонительную операцию. Но она не проходит бесследно и имеет огромный успех - российская армия сегодня практически не может наступать", - рассказал Жданов.

Он напомнил, что по данным британской разведки, в июле армия РФ продвинулась на бахмутском направлении всего на 10 км и на три - в районе Песок и Авдеевки.

"Сегодня это большая победа для ВСУ. Да, нам хочется атаку, освобождения наших территорий, возвращения городов под контроль нашего государства и выгнать оккупационные войска России с нашей территории. Но, к сожалению, она очень большая страна и у них очень много техники и вооружений", - напомнил эксперт.

Ранее американские аналитики назвали приоритетные направления РФ в войне в Украине.