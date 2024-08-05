Путин тогда не решился на открытую войну из-за страха перед Западом.

Владимир Путин не ввел армию в Украину в 2014 году, а использовал вместо этого "сепаратистов" и "зеленых человечков", поскольку боялся реакции Запада. Об этом в интервью Kyiv Post рассказал экс-посол Европейского Союза в Украине Хосе Мануэль Тейшейра.

Он отметил, что "сепаратизм" в Крыму и на Донбассе начался в 2014 году, после ухода бегства Виктора Януковича.

"Это свидетельствует о том, что это было создано Путиным, потерявшим надежду закрепить Украину в составе России с помощью Януковича, чтобы усугубить нестабильность в Украине", - говорит он.

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Он акцентирует внимание на том, что на Донбассе "сепаратистское восстание" началось не в момент обретения Украиной независимости, а лишь в 2014 году, точно так же и в Крыму.

"Если бы эти регионы действительно чувствовали себя частью "русского мира", они бы попытались отойти от Украины к России, когда СССР распался - как это сделали другие бывшие советские регионы". – отмечает Тейшейра.

Он объясняет, что в то время Путин не решился на открытую войну из-за страха перед Западом.

"Путин использовал "повстанцев" и "зеленых человечков" в 2014 году, потому что все еще опасался реакции Запада. К 2022 году Путин убедил себя в том, что Запад не отреагирует на его вторжение в Украину, поскольку в 2014 году он не столкнулся с последствиями, и решил, что это сойдет ему с рук", - объясняет экс-посол. отмечая, что только вторжение в Украину в 2022 году пробудило европейцев к осознанию реальной угрозы, исходящей от России.

Война России и Украины - новости

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