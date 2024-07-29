Такими вбросами агрессор пытается влиять и на Запад, и на украинцев.

В соцсетях появился фейковый "указ Путина" о якобы окончании активных боевых действий с 1 ноября этого года и выводе оккупационных войск до конца зимы. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что это является информационной операцией врага.

По его словам, подобными дезинформациями агрессор надеется отвлечь внимание наших партнеров. Он отметил, что российская политическая элита на самом деле не заинтересована в логическом развязывании войны и не пойдет на мирное соглашение, пока армия агрессора не потерпит серьезных поражений на линии фронта.

"В Москве никогда не примут таких решений. Они будут убеждать, что дожмут, выиграют, несмотря на потери, в том числе репутационные. Для них главное победить украинскую коалицию", - подчеркнул Подоляк.

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Советник главы ОП отметил, что Кремль стремится развивать милитаристский компонент, проводить мобилизации и следующие этапы войны, чтобы масштабировать хаос в мире. Именно поэтому, по его мнению, все документы об окончании войны - это фейки, ведь Россия к такому не готова.

"Для чего этот фейк нужен? Чтобы уменьшить внимание Украины или проукраинской коалиции, психологически повлиять на настроения людей, сказать, мол, еще немножко и якобы будут какие-то договоренности", - подчеркнул Подоляк.

Россия требует капитуляции Украины

Как писал УНИАН, в июне российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия прекратит огонь и пойдет на переговоры, если Украина полностью откажется от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. В частности он хочет, чтобы Украина передала под контроль агрессора города Херсон и Запорожье. Также Путин требует "нейтрального статуса" Украины и отмены всех санкций, введенных против России.

Владимир Зеленский, комментируя такое "мирное предложение" Путина, назвал его ультиматумом. Также он напомнил, что когда-то Гитлер тоже говорил, что кусочек Чехословакии - это его последняя претензия к Европе.

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