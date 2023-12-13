В то же время, глава государства отметил, что внутриполитическая ситуация в США влияет на сроки утверждения дополнительной помощи для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что получил положительный сигнал во время двухдневного визита в Соединенные Штаты Америки 11-12 декабря относительно дальнейшей поддержки Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с участниками второго саммита Украина-Северная Европа (с лидерами Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии и Исландии).

В частности, у президента спросили, действительно ли он не получил никаких четких обещаний во время визита в США.

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"Наоборот, с конгрессменами и сенаторами, с представителями обеих партий, и с администрацией президента и от него лично и от спикера Палаты представителей Соединенных Штатов я получил положительный сигнал относительно поддержки Украины, помощь от Соединенных Штатов", - подчеркнул Зеленский.

"Безусловно, есть влияние относительно сроков, влияние внутриполитической ситуации. Безусловно, такова ситуация. Но, у всех есть уверенность", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон сохраняет непоколебимость в требованиях к президенту США Джо Байдену относительно одобрения дополнительной помощи для Украины. В частности, Джонсон заявил, что администрация Джо Байдена должна предоставить четкую стратегию относительно видения победы Украины, ввести четкий надзор за распределением американской помощи, и решить проблему незаконной миграции на южной границе.

Байден в свою очередь призвал Конгресс США выступить на стороне Украины и проголосовать за дополнительное финансирование для Украины до перерыва в работе на рождественские и новогодние праздники.

Также Байден назвал цель США в спровоцированной Российской Федерацией жестокой захватнической войне против Украины. Это победа Украины как суверенного и независимого государства.

В то же время, Байден пообещал не отступить от поддержки Украины и выступает за поиск компромисса с Конгрессом для разблокирования утверждения дополнительного финансирования для Украины.

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