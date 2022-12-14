Генеральному штабу ВСУ и Херсонской областной государственной администрации поручено осуществить мероприятия, связанные с образованием военных администраций.

Президент Украины Владимир Зеленский образовал четыре военные администрации в Херсонской области.

"На выполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: Образовать: Белозерскую поселковую военную администрацию Херсонского района Херсонской области; Музыковскую сельскую военную администрацию Херсонского района Херсонской области; Присивашскую сельскую военную администрацию Каховского района Херсонской области; Тавричанскую сельскую военную администрацию Каховского района Херсонской области", - говорится в документе на сайте главы государства.

Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Херсонской областной государственной администрации поручено осуществить мероприятия, связанные с образованием военных администраций.

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Ситуация на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, 13 ноября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что в Каховке, Таврийске и Новой Каховке уменьшается количество российских военных. Отмечалось, что в городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули.

По словам президента Зеленского, сейчас на Херсонщине продолжается задержание российских солдат и наемников, которых бросили на этой территории, и обезвреживание диверсантов.

Также на деоккупированных территориях области начинается и восстановление работы органов власти, полиции и некоторых частных компаний.