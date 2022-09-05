Украинские военнослужащие продолжают последовательно, очень тщательно и аккуратно уничтожать склады, базы, переправы, штабы российских оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российская оккупационная армия в конце концов сбежит из Украины без всякой надежды на спасение.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам, опубликованном в социальной сети Facebook.

"Вооруженные Силы Украины продолжают последовательно, очень тщательно и аккуратно уничтожать склады, базы, переправы, штабы оккупантов. Российская армия пришла на территорию Украины, не дожидаясь сопротивления. А убежит отсюда, не имея никакой другой надежды на спасение", - подчеркнул Зеленский.

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В то же время, глава государства поблагодарил всех украинских защитников и защитников, нашу разведку, Службу безопасности Украины, которые "делают все, чтобы оккупантам ежедневно становилось все сложнее находиться в Украине".

"Также хочу поблагодарить всех наших людей на временно оккупированных территориях, которые помогают нашей армии уничтожать объекты захватчиков. А особенно хочу сегодня поблагодарить бойцов одной из наших реактивных артиллерийских бригад, которые своим метким огнем уничтожили именно тот российский состав, с которого оккупанты брали ракеты С-300 для бомбардировки Харькова. Хорошая вещь MLRS (реактивные системы залпового огня - УНИАН). Спасибо, наши герои!", - подчеркнул президент.

"Обязательно будет оккупантам ответ и за сегодняшний ракетный удар по Кривому, и за постоянные обстрелы Зеленодольска, обстрелы Никополя, Черниговской и Сумской областей, Харьковской области, городов Донбасса и всей нашей территории", - заявил Зеленский.

Напомним, также Зеленский озвучил планы Украины на Крым.

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